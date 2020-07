In der Schweiz könnten bis zu 200 Arbeitsplätze wegfallen.Ebikon - Schindler reagiert auf den Umsatzrückgang durch die Covid-19-Pandemie und will die Kosten senken. Beim Lift- und Rolltreppenhersteller sollen dabei in den nächsten zwei Jahren auch Stellen gestrichen werden. In der Schweiz könnten bis zu 200 Arbeitsplätze wegfallen. "Der geplante Stellenabbau wird vor allem Verwaltungsaufgaben betreffen und damit auch die Konzernverwaltung"...

Den vollständigen Artikel lesen ...