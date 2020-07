Mit Virginie Faivre und David Garcia gehören zwei starke Persönlichkeiten neu dem Gremium an, das alles daran setzt, Schweizer Sportlerinnen und Sportler bestmöglich auf ihrem Weg zur Weltspitze zu unterstützen.Bern - Die Stiftung Schweizer Sporthilfe hat ihren Stiftungsrat ergänzt. Mit Virginie Faivre und David Garcia gehören zwei starke Persönlichkeiten neu dem Gremium an, das alles daran setzt, Schweizer Sportlerinnen und Sportler bestmöglich auf ihrem Weg zur Weltspitze zu unterstützen. Virginie Faivre und David Garcia sind vom Exekutivrat von Swiss Olympic in den Stiftungsrat der Sporthilfe gewählt...

