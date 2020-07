Anleger können jetzt - neben 15 weiteren Impact-Themen - in Unternehmen investieren, die sich in der Pandemiebekämpfung hervortun.Zürich - Anleger können jetzt - neben 15 weiteren Impact-Themen - in Unternehmen investieren, die sich in der Pandemiebekämpfung hervortun. Dafür hat Yova einen neuen Baustein mit "Pandemie-Kontrolle" in sein Wahlangebot für Anleger aufgenommen. "Die Coronavirus-Krise hat gezeigt, dass eine Pandemie eine sehr reale Bedrohung darstellt, nicht nur für die öffentliche Gesundheit, sondern für alle...

Den vollständigen Artikel lesen ...