Die deutschen Unternehmen blicken erneut optimistischer in die Zukunft.Der ifo-Geschäftsklimaindex steigt im Juli von 86.3 auf 90.5. Vaduz - Die deutschen Unternehmen blicken erneut optimistischer in die Zukunft. Das ist nun der dritte Anstieg in Folge, was für eine wirtschaftliche Trendwende spricht. Im zweiten Halbjahr werden wieder positive Wachstumsraten zu vermelden sein. Der wirtschaftliche Tiefschlag ist vorerst beendet. Jetzt sind stellenweise kräftige...

