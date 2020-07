Der Mainzer Ökostromversorger will so eine Abschaltung der Post-EEG-Anlagen verhindern und verspricht einen fairen Abnahmepreis. Außerdem will er den Betreibern auch Photovoltaik-Eigenverbrauch ermöglichen.Derzeit wird viel diskutiert, wie es für die Photovoltaik-Anlagen weiter geht, die ab dem 1. Januar 2021 nach 20 Jahren Förderung aus dem EEG fallen. Derzeit gibt es noch keine gesetzliche Regelung, die einen sinnvollen Weiterbetrieb dieser Photovoltaik-Anlagen sicherstellt. Nach geltendem Recht würden die Betreiber zu "wilden Einspeisern", wenn sie den Solarstrom einfach weiter ins Netz einspeisten, ...

