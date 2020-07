Es geht um den Bau einer 244 Kilowatt Photovoltaik-Anlagen für einen dortigen Hersteller von Kleinteilen und Zubehör. Die Laufzeit des Crowdinvestments beträgt fünf Jahre. Die Photovoltaik-Anlage soll in mehreren Etappen auf 800 Kilowatt erweitert werden.Ecoligo hat am Montag eine neues Crowdinvestment gestartet. Es sollen 199.000 Euro für die Finanzierung einer Photovoltaik-Anlage mit 244 Kilowatt Leistung in Vietnam eingeworben werden. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre bei einem jährlichen Zinssatz von 5,00 Prozent. Alle Crowdinvestoren, die sich bis zum 2. August beteiligen, erhalten zudem einen ...

