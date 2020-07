Der S&P 500 startet nach der Korrektur vom Freitag leicht im Plus in die neue Handelswoche - Amazon und Apple heben am Montag den Tech-Bereich nach oben. - Die Auftragseingänge für langlebige Güter aus den USA konnten der Stimmung keinen Auftrieb geben - Nachdem der S&P-500-Index (SPX) am vergangenen Freitag schwere Verluste erlitten hatte, eröffnete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...