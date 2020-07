Die wichtigsten europäischen Börsen konnten am Montag nach ihrem deutlichen Rückschlag vor dem Wochenende meist keinen neuen Schwung holen.Paris / London - Die wichtigsten europäischen Börsen konnten am Montag nach ihrem deutlichen Rückschlag vor dem Wochenende meist keinen neuen Schwung holen. Wenn auch nur in moderatem Ausmass, dominierten am Ende die negativen Vorzeichen. Nach wechselhaftem Verlauf verlor der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 0,24 Prozent auf 3302,84 Punkte, er blieb so aber über 3300 Punkten. In Paris gab der Cac 40...

Den vollständigen Artikel lesen ...