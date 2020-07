Die Devisenstrategen der UOB Group sind nun der Meinung, dass eine Bewegung in den Bereich von 0,7200 Dollar kurzfristig an Zugkraft verlieren könnte. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: "Wir haben am vergangenen Freitag betont, dass 'die Momentum-Indikatoren immer noch weitgehend neutral sind und sich der AUD von hier aus wahrscheinlich weiter konsolidieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...