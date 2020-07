PARIS (dpa-AFX) - French tire maker Michelin Cie Des Estb (MGDDY.PK, MGDDF.PK) Monday reported first-half loss of 137 million euros or 0.75 euro per share, compared to last year's profit of 844 million euros of 4.74 euro per share.



Revenues for the six month period dropped to 9.36 billion euros from 11.78 billion euros last year.



