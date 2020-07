Der Trade mit Fresenius SE ISIN: DE0005785604 hat leider nicht geklappt. Unser Einstiegskurs kam nicht zum Zug. In unserem Fazit an die Abonnenten des Express-Service am 21. Juli hatten wir unsere Meinung wie folgt formuliert: "Wenn die Aktie den Widerstand bei 46,00 Euro schafft und wenn das so bleibt, kann es durchaus bis auf 50,00 Euro weiter nach oben gehen. Wenn uns das Börsenumfeld keinen Strich durch die Rechnung macht, könnte es auch einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...