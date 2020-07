Freundliche Vorgaben aus Übersee und die Hoffnung auf ein weiteres Milliardenschweres Konjunkturpaket des US-Regierung geben etwas Halt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Dienstag zwar zunächst an seine freundliche Vortagestendenz an und startet mit leichten Gewinnen in den Handel. Allerdings schmelzen diese bereits innerhalb der ersten 15 Minuten vollständig ab und der Leitindex SMI bewegt sich in einer engen Spanne um den Vortagesschluss. Freundliche Vorgaben aus Übersee und die Hoffnung auf ein weiteres...

