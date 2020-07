FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.07.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 280 (285) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BT GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 130 (115) PENCE - BARCLAYS RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 225 (195) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1230 (1140) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 140 (130) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 4950 (4600) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2350 (2250) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES IMI TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - TARGET 1150 (810) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 183 (289) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 530 (520) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 530 (500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CENTRICA TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 60 (29) PENCE - JPMORGAN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 160 (182) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1074 (1023) PENCE - OVERWEIGHT - LIBERUM CUTS MITIE GROUP PRICE TARGET TO 37 (43) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS RICARDO PRICE TARGET TO 465 (720) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 350 (290) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES GAMES WORKSHOP GROUP PRICE TARGET TO 9500 (8000) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1300 (1100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 680 (625) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3560 (3190) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 175 (170) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

