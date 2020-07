Die Firma Goldbeck Solar baut einen weiteren Solarpark in den Niederlanden. Er ist Teil eines 146 MW großen Benelux-Projektes und das größte der Region, das direkt an das Hochspannungsnetz angeschlossen wird. Goldbeck Solar baut die Photovoltaik in den Niederlanden weiter aus. Wie die Firma aus Hirschberg mitteilte, handelt es sich bei dem neuen Projekt um einen 45 Megawatt (MW) Park in Buinerveen. Der Bau habe bereits begonnen. Goldbeck fungiere als Generalunternehmer für Chint Solar.Der Solarpark ...

