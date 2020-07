Die Anlage in Bremervörde soll ab 2022 insgesamt 14 wasserstoffbetriebene Regionalzüge versorgen. Gebaut und betrieben wird sie von Linde. Den Auftrag dazu hat die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen gegeben.Eineinhalb Jahre lang waren zwei wasserstoffbetriebene Regionalzüge im Nordwesen Niedersachsen testweise unterwegs. Mit Erfolg, so dass das Projekt nun in seine zweite Phase tritt: Im zwischen Hamburg und Bremerhaven gelegenen Bremervörde wird jetzt die weltweit erste Wasserstofftankstelle für Passagierzüge gebaut. Nach der Fertigstellung voraussichtlich Mitte 2021 wird sie die bisherige ...

