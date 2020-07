Die Stadtwerke Heidelberg wollen ihr Portfolio an Photovoltaik und Wind ausbauen. Weil das in der eignen Gemarkung nicht ausreichend geht, kooperieren sie mit anderen Stadtwerken in einer neuen Gesellschaft. Die Stadtwerke Heidelberg wollen klimaneutral mit dem Ausbau der Photovoltaik werden. Das teilte der kommunale Versorger mit. So habe sich die Stadt Heidelberg zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Die Möglichkeiten des Ausbaus auf Heidelberger Gemarkung seien aufgrund der Flächensituation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...