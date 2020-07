Der ZKB eKMU-X Index stieg in der vergangenen Handelswoche leicht um 1,0% auf 1'046 Punkte.Zürich - In einer erneut ruhigen Woche stiegen die Anzahl Abschlüsse, die Volumen und der eKMU-X Index leicht an. So erhöhte sich der eKMU-X Index leicht auf 1'045,94 von 1'035,79 Punkte im Vergleich zur Vorwoche (+1,0%). Die Volumen stiegen derweil in 55 Transaktionen (VW: 50) auf 1'251'024 von 957'650 Franken in der Vorwoche. Repower generierten in der relevanten Berichtsperiode in vier Trades...

