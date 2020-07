Der Pharmariese rechnet nach einem teils Corona-bedingten Umsatz- und Ergebnisrückgang im zweiten Quartal in der zweiten Jahreshälfte mit schrittweiser Besserung.New York - Der Pharmariese Pfizer rechnet nach einem teils Corona-bedingten Umsatz- und Ergebnisrückgang im zweiten Quartal in der laufenden Jahreshälfte mit schrittweiser Besserung. Der Konzern hob bei der Zahlenvorlage am Dienstag seine Prognosen für 2020 etwas an. Die Pfizer-Aktie verteuerte sich daraufhin im vorbörslichen US-Handel zuletzt um rund 2,7 Prozent. Beim Umsatz erwartet Pfizer nun...

