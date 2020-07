Vor einer Flut an bedeutenden Unternehmenszahlen sind die Anleger an den New Yorker Börsen am Dienstag in Deckung geblieben.New York - Vor einem Reigen an bedeutenden Unternehmenszahlen sind die Anleger an den New Yorker Börsen am Dienstag in Deckung geblieben. Der Dow Jones Industrial verlor nach einer Handelsstunde 0,56 Prozent auf 26'436,70 Punkte und liess damit seine Vortagsgewinne wieder liegen. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,24 Prozent auf 3231,75 Zähler bergab. Am Markt hiess es...

