Der S&P/Case-Shiller-Hauspreisindex stieg im Mai weniger stark als erwartet - Der US Dollar Index hält sich leicht im Plus - Dem S&P/Case-Shiller zufolge stieg der Hauspreisindex für 20-Gebiete in den USA im Mai auf Jahresbasis um 3,7%. Dieser Wert lag geringfügig unter der Markterwartung von 4% und folgte dem Wert vom April von 3,9% (revidiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...