Der Widerstand bei PayPal ISIN: US70450Y1038 beginnt oberhalb von 180,00 USD und das Allzeithoch bei 183,96 USD würde für die Aktie wie ein Befreiungsschlag wirken. Der Chartverlauf ist blitzsauber und engt sich immer mehr in einem Dreieck ein, welches durch den Widerstand oben und durch die untere Begrenzung gebildet wird. In der Seitwärtsbewegung in den letzten 13 Tagen gab es bereits zwei Ausbruchsversuche, die bisher noch nicht von Erfolg gekrönt ...

