"Eine Vertiefung des negativen Zinssatzes als eine der Optionen wird nicht ausgeschlossen, wenn die Bank of Japan (BoJ) weitere Lockerungen vornimmt", sagte der stellvertretende Gouverneur Masayoshi Amamiya in seiner Rede am Mittwoch. Weitere Kommentare "Vorerst halten wir es für wichtig, dass die großen Zentralbanken das Inflationsziel von 2% beibehalten." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...