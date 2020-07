Bei Ökonomen machen sich im Juli einige Zweifeln für den weiteren Konjunkturverlauf in der Schweiz breit.Zürich - Bei Ökonomen machen sich im Juli einige Zweifeln für den weiteren Konjunkturverlauf in der Schweiz breit. Nach drei Anstiegen in Folge ist das Stimmungsbarometer wieder etwas zurückgefallen. Der sogenannte CS-CFA-Society-Switzerland-Indikator, der die Erwartungen der Ökonomen misst, steht neu bei 42,4 Punkten, wie die CS am Mittwoch mitteilte. Das ist zwar weiterhin ein historisch hohes...

