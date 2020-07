FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 9300 (9200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MONEYSUPERMARKET PRICE TARGET TO 320 (305) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 9400 (9000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 264 (263) PENCE - EQUAL WEIGHT - BERENBERG CUTS RELX PRICE TARGET TO 1800 (2080) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CARNIVAL PLC TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 800 PENCE - BERENBERG RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 9000 (8000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1030 (1005) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS POLYPIPE PRICE TARGET TO 484 (550) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 509 (528) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 500 (700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 8355 (7399) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7100 (6600) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS PPHE HOTELS PRICE TARGET TO 1300 (1500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 800 (750) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 480 (500) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 355 (395) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1026 (958) PENCE - 'EW' - RBC RAISES RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 1730 (1700) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/CREDIT SUISSE RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7200 (7000) PENCE - RPT/JPMORGAN RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 9000 (8000) PENCE - UBS RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 880 (840) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 50 (30) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8600 (8400) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1130 (1070) PENCE - 'NEUTRAL'



