Der Modulhersteller plant zudem, seine Kapazität im ersten Quartal 2021 um weitere 150 Megawatt auszubauen. Soluxtec will im kommenden Jahr Module mit mehr als 21 Prozent Wirkungsgrad auf den Markt bringen.Soluxtec errichtet derzeit in seinem Werk Bitburg (Eifel) zusätzliche Interconnection- und Laminiationskapazitäten. Im vierten Quartal dieses Jahres will der Modulhersteller seine Stringerkapazität erweitern. Zum Jahresende soll die Fertigungskapazität um insgesamt 350 Megawatt gewachsen sein. Weitere 150 Megawatt sollen im ersten Quartal 2021 hinzukommen. Ursprünglich hatte die deutsche Tochter ...

