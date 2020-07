Vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank haben sich die Anleger an den europäischen Börsen am Mittwoch eher zurückgehalten.Paris / London - Vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) haben sich die Anleger an den europäischen Börsen am Mittwoch eher zurückgehalten. In Frankreich gab es indes Auftrieb nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalsberichten von Unternehmen. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , gab am späteren Vormittag um 0,06 Prozent auf 3301,42 Punkte nach.

