Die deutsch-koreanische Hanwha Q Cells bietet erstmals private Ladestationen für Elektroautos an. Zugleich offeriert das Unternehmen Ökostrom zur deren Versorgung. Hanwha Q Cells steigt in das Geschäft der Elektromobilität ein. Dafür bietet die Firma nun erstmals private Ladestationen an. Wie die Firma mitteilte, ließen sich damit sämtliche in Europa zugelassene Elektroautos mit bis zu 22 kW aufladen. Das sei die derzeit höchsten Ladegeschwindigkeit im Heimbereich. Durch die kompakte Bauweise sei ...

