Der GBP/USD verzeichnet den 9. Tag in Folge einen Gewinn, während der 4-Stunden-Chart am Mittwoch auf überkaufte Bedingungen deutet, so FXStreet Analyst Yohay Elam. Wichtige Zitate "Der Relative Strength Index liegt auf dem 4-Stunden-Chart bei etwa 70 - er flirtet mit überkauften Bedingungen und dies deutet auf eine Abwärtskorrektur hin. Das Momentum ...

