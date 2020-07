Das Produkt lädt sämtliche in Europa zugelassenen Elektroautos mit bis zu 22 Kilowatt Leistung. Hanwha Q-Cells bietet zudem einen Stromtarif, der auf dem stündlich aktualisierten Börsenpreis basiert.Hanwha Q-Cells erweitert sein Angebot um ein Ladegerät für Elektroautos. Über den Typ-2-Ladeanschluss lassen sich sämtliche in Europa zugelassene Elektroautos mit bis zu 22 Kilowatt laden. Nach Angaben von Q-Cells ist das Gerät namens Q.Home Edrive-G1 eines der kleinsten am Markt. Der integrierte Fehlerstrom-Schutzschalter spart die FI-Typ-B (RCCP)-Nachrüstung in der Haustechnik ein, so dass die Installationskosten ...

