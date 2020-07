Der umstrittene Bundesanwalt hat per Ende Januar 2021 seine Kündigung eingereicht. Wegen Ferienguthaben gibt der 54-Jährige sein Amt bereits Ende August ab.Bern - Der umstrittene Bundesanwalt Michael Lauber hat per Ende Januar 2021 seine Kündigung eingereicht. Dies teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch mit. Wegen Ferienguthaben wird der 54-Jährige sein Amt bereits Ende August abgeben. Damit würden die Amtsgeschäfte ab dem 1. September von seinen beiden Stellvertretern geleitet. Der operative Betrieb bleibe so gewährleistet und die hängigen...

