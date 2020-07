In den Schweizer Alpen hat die erste Sauna eröffnet, die ihre Wärme ausschließlich aus der Sonnenenergie bezieht. Zum Einsatz kommen Solarkollektoren, die die Saunasteine beheizen. Solarenergie für den Saunagang können Besucher in den Schweizer Alpen erleben. Wie die Initiatoren des Tourismusbetriebs Heuberge AG mitteilten, steht die Sauna in der Region des Prättigau auf einer Höhe von 2.000 Metern. Bei dem Entwicklerteam handele es sich um Urs Riggenbach von der Finnischen Firma Lytefire und Henrik ...

