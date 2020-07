Die Hitze mache die Arbeit auf dem Bau noch anstrengender und gefährlicher als gewöhnlich. Gerade in Hitzewellen steige die Zahl der Unfälle, teilte die Gewerkschaft mit.Bern - Die Gewerkschaft Unia fordert angesichts der Hitze Schutzmassnahmen auf dem Bau. Keinesfalls dürften diese wegen des Termindrucks durch Verspätungen wegen der Corona-Krise vernachlässigt werden. Die Hitze mache die Arbeit auf dem Bau noch anstrengender und gefährlicher als gewöhnlich. Gerade in Hitzewellen steige die Zahl der Unfälle, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit.

