Dem Umweltbundesamt zufolge haben die Erneuerbare-Anlagen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres acht Prozent mehr Strom erzeugt als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Beitrag der Photovoltaik wuchs um drei Milliarden auf 28 Milliarden Kilowattstunden.Die erneuerbaren Energien haben ihre Position im deutschen Strommix im ersten Halbjahr 2020 deutlich ausgebaut. Die Anlagen haben dem Umweltbundesamt zufolge in den ersten sechs Monaten 2020 etwa 138 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt - etwa 10 Milliarden Kilowattstunden mehr als im 1. Halbjahr 2019. Das entspricht einem Plus von rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...