Der Schweizer Aktienmarkt hat den Mittwochshandel ganz leicht im Minus beendet.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Mittwochshandel ganz leicht im Minus beendet. Vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank am Abend hielten die Anleger sich grösstenteils zurück. Der Leitindex SMI pendelte im Tagesverlauf vom Minus ins Plus und zurück ins Minus. Dabei brachten auch zahlreiche Geschäftsberichte von Firmen nur wenig Schwung in den Markt.

