Die anstehenden geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank haben die Anleger an den europäischen Aktienmärkten zur Wochenmitte in der Defensive gehalten.Paris / London - Die anstehenden geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) haben die Anleger an den europäischen Aktienmärkten zur Wochenmitte in der Defensive gehalten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone schloss am Mittwoch mit einem Minus von 0,10 Prozent bei 3300,16 Punkten. In Paris stieg der Cac 40 - angetrieben von positiv aufgenommenen Unternehmenszahlen - um 0...

