Bucher Industries hat die Coronakrise im ersten Halbjahr wie erwartet stark zu spüren bekommen.Niederweningen - Bucher Industries hat die Coronakrise wie erwartet stark zu spüren bekommen. Umsatz und Gewinn gingen im ersten Halbjahr markant zurück. Eine rasche Erholung ist nicht in Sicht. Die Corona-Lockdowns hätten zu "starken operativen Einschränkungen" geführt, teilte Bucher am Donnerstag mit. An mehreren Standorten sei die Produktion zeitweilig heruntergefahren worden...

