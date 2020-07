or allem in Nord- und Südamerika konnte der Nahrungsmittelkonzern kräftig zulegen. Als Zugpferde erwiesen sich dabei Purina-Tierfutter und Gesundheitsprodukte.Vevey - Nestlé ist auch in der Coronakrise aus eigener Kraft weiter profitabel gewachsen. Vor allem in Nord- und Südamerika konnte der Nahrungsmittelkonzern kräftig zulegen. Als Zugpferde erwiesen sich dabei Purina-Tierfutter und Gesundheitsprodukte. Auch für das Gesamtjahr rechnet Nestlé mit einem weiteren Zuwachs, dieser soll allerdings etwas geringer ausfallen als bislang prognostiziert.

