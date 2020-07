Bei der jüngsten Ausschreibung für Solaranlagen ist der Durchschnittspreis auf 5,18 Cent je Kilowattstunden gesunken. Wie in den Vorrunden war die Runde stark überzeichnet. Die Vergütung für die Photovoltaik sinkt bei der jüngsten Ausschreibung im Durchschnitt auf 5,18 Cent je Kilowattstunde (kWh). Das gab die Bundesnetzagentur (BNetzA) bekannt. In der letzten Ausschreibung hatte der Wert noch 5,27 Cent betragen. Jetzt nahmen 174 Gebote an der Solarausschreibung zum 1. Juli 2020 mit einem Umfang ...

