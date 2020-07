Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone verlor am späten Vormittag 1,51 Prozent auf 3250,49 Punkte.Paris - Überwiegend negativ aufgenommene Unternehmenszahlen und die Sorgen um steigende Corona-Infektionszahlen haben Europas wichtigsten Aktienmärkten am Donnerstag einen Dämpfer verpasst. Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone verlor am späten Vormittag 1,51 Prozent auf 3250,49 Punkte. In Paris fiel der Cac 40 um 0,96 Prozent auf 4910,99 Zähler. In London ging es für den britischen FTSE 100...

