Die Coronakrise schlägt auch bei Clariant durch. Dennoch war der Rückgang im Halbjahresergebnis überraschend gering.Muttenz - Die Coronakrise schlägt auch bei Clariant durch. Dennoch war der Rückgang im Halbjahresergebnis überraschend gering. Der Spezialchemiekonzern hat die Erwartungen der Finanzgemeinde teils weit übertroffen, was die Aktie nach oben trieb. Insgesamt sank der Umsatz den ersten sechs Monaten um 13 Prozent auf 1,95 Milliarden Franken, wie der Spezialchemiekonzern am Donnerstag in einem...

