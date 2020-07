Die US-Wirtschaft ist im Zuge der Coronakrise im zweiten Quartal 2020 massiv eingebrochen. Das Bruttoinlandsprodukt ging auf das Jahr hochgerechnet um 32,9 Prozent zurück, teilte die Statistikbehörde des US-Handelsministeriums nach vorläufigen Angaben am Donnerstag mit.



Es handelt sich um den stärksten Einbruch der US-Wirtschaft in einem Quartal, der jemals verzeichnet wurde. Im ersten Quartal war die Wirtschaftsleistung bereits um 5,0 Prozent geschrumpft. Der Konjunkturabsturz im zweiten Quartal ist auf die scharfen Corona-Maßnahmen im April zurückzuführen. Im Mai und Juni hatte es in einigen Regionen der Vereinigten Staaten bereits erste Lockerungen gegeben.



Zuletzt hatte sich die Corona-Lage in den USA aber wieder zugespitzt, sodass es wieder zu neuen Einschränkungen kam.

