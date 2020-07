Die Wall Street ist am Donnerstag stark unter Druck geraten - Die US-Wirtschaftsaktivität ging im zweiten Quartal um 32,9% zurück - US-Präsident Trump deutet eine Verschiebung der Präsidentschaftswahlen im November an - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA eröffneten am Donnerstag schwächer. Grund dafür waren das US-BIP und die Äußerungen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...