Vor allem die Entwicklung des Goldpreises half der Schweizerischen Nationalbank in die schwarzen Zahlen.Bern - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im ersten Halbjahr leicht positiv abgeschnitten. Auf ein sehr schwaches erstes Quartal folgte ein sehr gutes zweites Jahresviertel. Vor allem die Entwicklung des Goldpreises half der SNB in die schwarzen Zahlen. Konkret weist die SNB für die Periode von Januar bis Juni 2020 einen Gewinn von 0,8 Milliarden Franken aus, wie sie am Freitag mitteilte.

