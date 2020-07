Volker Weimer tritt als Mitglied der CREALOGIX Gruppengeschäftsleitung und Chef der deutschen Landesgesellschaft per Ende Juli 2020 zurück.Zürich - Volker Weimer wird als Mitglied der CREALOGIX Gruppengeschäftsleitung per Ende Juli 2020 zurücktreten. Er wird ab diesem Zeitpunkt weiterhin für CREALOGIX als Berater tätig sein. Die Nachfolgeplanung ist im Gang und wird zu einem gegebenen Zeitpunkt kommuniziert. In der Zwischenzeit übernimmt Oliver Weber, CEO der CREALOGIX Group, den Vorstandsvorsitz der deutschen Landesgesellschaft.

Den vollständigen Artikel lesen ...