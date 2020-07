Der Solarverband Bayern und die bayerische Sektion des Bundesverbands Windenergie weisen in einer gemeinsamen Erklärung darauf hin, dass sich Photovoltaik und Windenergie ideal ergänzen. Für die Energiewende in Bayern müssten deshalb beide Technologien stärker ausgebaut werden."Den Wettlauf gegen den Klimawandel gewinnt man nicht hüpfend auf einem Bein", heißt es in der Erklärung von Solarverband Bayern und der bayerischen Sektion des Bundesverbands Windenergie (BWE). Mit diesem Bild spielen die Partner darauf an, dass sich die CSU als Regierungspartei die Förderung der Photovoltaik auf ihre Fahnen ...

