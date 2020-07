Nach den kräftigen Kursverlusten vom Vortag ist der DAX am Freitag freundlich in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 12.470 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent über Vortagesschluss.



Bei den Einzelwerten gab es allerdings ein sehr differenziertes Bild. Neben Wirecard-Aktien, die weiter Spielball von Zockern sind und über drei Prozent zulegten, gewannen Papiere von Infineon, Vonovia und Linde zu Handelsstart deutlich über ein Prozent. Covestro-Papiere verzeichneten am Freitag allein wegen der Dividendenauszahlung den stärksten Abschlag, daneben waren MTU, Daimler und Continental zu Handelsstart über ein Prozent im Minus. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen stärker.



Ein Euro kostete 1,1885 US-Dollar (+0,36 Prozent).

