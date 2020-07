In Deutschland sind in den ersten sechs Monaten 2020 rund 20 Prozent mehr neue Photovoltaik-Kapazitäten installiert worden als im Vorjahreszeitraum. Auch die Stimmung in der Branche hat sich spürbar aufgehellt. Die Photovoltaik-Leistung in Deutschland wächst im 1. Halbjahr um 20 Prozent. Das erklärte der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW). Auch die Erzeugung von Solarstrom war in den ersten sechs Monaten nach Auskunft des Umweltbundesamtes um zwölf Prozent geklettert. Zugleich habe sich in den ...

