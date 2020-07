Die Gläubiger der Solarworld Industries GmbH haben den Verkauf der Photovoltaik-Fertigung an den Schweizer Technologiekonzern jetzt einstimmig gebilligt. Meyer Burger will dort künftig seine hocheffizienten Solarmodule fertigen.Die Entscheidung, sich von einem Maschinen- und Anlagenbauer zu einem integrierten Photovoltaik-Hersteller zu wandeln, fällte die Meyer Burger Technologies AG im Juni. Im Juli legte der Schweizer Technologiekonzern fest, wo er seine Produktionsstätten für die Heterojunction-Solarzellen und -Solarmodule aufbauen wird: in Bitterfeld-Wolfen und in Freiberg. Während Meyer Burger ...

