FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1120) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 573 (446) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 2920 (2790) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 30 (35) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 580 (470) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3200 (2203) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 1450 (1440) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 2600 (2300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES YOUGOV PRICE TARGET TO 920 (610) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS SHELL PRICE TARGET TO 1600 (1700) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 465 (480) PENCE - 'N' - CREDIT SUISSE RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 9500 (9000) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES B&M PRICE TARGET TO 500 (430) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 2600 (2550) P - 'OP' - GOLDMAN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 505 (514) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1310 (1400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 2020 (2060) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 4600 (4100) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 105 PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WOOD GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - JEFFERIES CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 580 (600) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 750 (765) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1000 (1050) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES B&M PRICE TARGET TO 430 (360) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 670 (590) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5900 (5200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS FULLER SMITH & TURNER PRICE TARGET TO 700 (820) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 535 (540) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 450 (420) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT CUTS YOUGOV TO 'HOLD' (ADD) - PRICE TARGET 700 PENCE - RBC CUTS TED BAKER PRICE TARGET TO 70 (140) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1680 (1420) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1435 (1585) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de