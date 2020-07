Wahrscheinlich genau so wirksam (oder wirksamer) wäre es, auch in den ÖV und in Flugzeugen für einen genügenden Abstand zu sorgen.Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfiehlt den Kantonen eine erweiterte Maskenpflicht. Eine breit angelegte Maskenpflicht für die gesamte Bevölkerung lässt sich auch nach Einschätzung der WHO weniger epidemiologisch begründen, sondern dient eher als "Warnsignal" oder psychologische Solidaritätserklärung. Und sie lenkt davon ab, dass das Contact-Tracing versagt. Von Helmuth Fuchs Dass die Maske...

